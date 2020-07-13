صور.. محافظ سوهاج يتفقد محطة "الهجارسة" لمعالجة الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مشروع محطة معالجة صرف صحي الهجارسة، بتكلفة بلغت ٤٠ مليونًا و٩٨٢ ألفًا و٢٩٢ جنيهًا، وبطاقة ٢٠٠٠ متر مكعب/يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، كما تفقد مزرعة معالجة الهجارسة بتكلفة ٢٧ مليونًا و٤٨٣ ألفًا و٣٠٠ جنيه.

وأشاد "الفقي" خلال جولته بالمشروع وما يحتويه من بنية تحتية، مشيرًا إلى أنه أحد مشروعات الصرف الصحي العملاقة على أرض المحافظة، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بإقامة المشروعات التنموية في محافظات الصعيد.

تفقد المحافظ أقسام المحطة المختلفة والتي تضم ١٨ حوض صرف، وبركة ري، ومباني قسم الأمن والاستعلامات، الإدارة والمعمل، توليد الكهرباء، خزان المعالجة، المرشحات الرملية، وبيارة ناتج غسيل المرشحات.

واستمع "الفقي" إلى شرح مفصل من المهندس أبو ضيف محمد، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن المشروع، والذي أوضح أن نسبة التنفيذ به بلغت ١٠٠%، لافتا إلى أن المشروع يخدم المواطنين في قرى "الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحري"، بالإضافة إلى جامعة سوهاج الجديدة.