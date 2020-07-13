الجامعات الأمريكية تؤيد الطعن في قرار ترامب بخصوص الطلبة الأجانب

قدم نحو 60 جامعة أمريكية وثيقة يوم الأحد، تؤيد فيها دعوى قضائية رفعتها جامعتان أخريان سعيًا لوقف تنفيذ قرار أصدرته إدارة ترامب بمنع الطلبة الأجانب من البقاء في البلاد إذا لم تنظم المؤسسات التعليمية فصولًا دراسية تتطلب الحضور شخصيًا في فصل الخريف.

ورفعت الدعوى جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في بوسطن.

وشارك في تقديم الوثيقة 59 جامعة منها سبعة من أشهر وأقدم الجامعات الأمريكية وقالت فيها إنها تستند إلى التوجيهات الاتحادية السارية خلال فترة الطوارئ وتسمح للطلبة الأجانب بحضور الدورات عبر الإنترنت خلال الجائحة.

وأضافت ”حالة الطوارئ مستمرة ومع ذلك تغيرت سياسة الحكومة فجأة وبشكل جذري“ مما أثار الفوضى في استعداداتها ”وتسبب في ضرر

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واضطراب كبير“.

وبلغ عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة حوالي 1.1 مليون طالب في السنة الدراسية 2018-2019 وفقا لتقرير أعدته وزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.

ويمثل هذا العدد 5.5 في المئة من الطلبة المسجلين في التعليم العالي بالبلاد.

وتحاول الحكومة الأمريكية دفع المدارس والجامعات لفتح أبوابها من جديد بحلول الفصل الدراسي في الخريف. وقد أعلنت جامعة هارفارد أنها ستنظم كل الدراسات عبر الإنترنت في هذا الفصل الدراسي.