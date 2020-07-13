كورونا حول العالم.. 570 ألف وفاة و13 مليون إصابة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" تسجيل وفاة أكثر من 569 ألف شخص في العالم جراء فيروس كورونا حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 12.9 مليون في مختلف دول ومناطق العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 135 ألف حالة وفاة، و3.3 مليون إصابة بالفيروس.
وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 72 ألف شخص في البرازيل التي تحتل المرتبةالثانية في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء، كما سجلت فيها أكثر من 1.8 مليون إصابة بالفيروس.
وفي بريطانيا توفى نحو 45 ألف شخص جراء تفشي الوباء، وأُصيب أكثر من 290 ألفا آخرين بالفيروس.
وباتت المكسيك في المرتبة الرابعة حيث ارتفعت حصيلة الوفيات فيها إلى أكثر من 35 ألف حالة وفاة، وسجلت نحو 300 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس.
ورغم تراجع حدة تفشي الوباءفي إيطاليا إلا أنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررًا، إذ سجلت نحو 35 ألف وفاة، و243061 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه.
وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا، ونحو 28.5 ألف شخص في إسبانيا.
وتحتل الهند المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تسبب تفشي فيروس كورونا هناك في وفاة أكثر من 23 ألف شخص حتى الآن.
ورغم أن روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت فيها 726 ألف إصابة، فإن عدد الوفيات في روسيا لم يتجاوز 11300 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.
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