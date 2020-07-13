تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا في سوريا

سجلت سوريا، اليوم الإثنين، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الإثنين:" تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروسإلى 19".
ولفتت الوزارة إلى أنه تم شفاء 10 مصابين من فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136.
وكانت الوزارة أعلنت الجمعة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،كأعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم منخارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
أكدت الفصائل المسيطرة على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب يشمال غربي سوريا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هناك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" التي تتولى إدارة آخر معقل للفصائل الإسلامية المسلحة في سوريا، في تقرير وبائي يومي نشرته في ساعات متأخرة من أمس السبت، أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في إدلب بلغت أربع حالات.
وذكرت "الحكومة المؤقتة" أن 2411 شخصا في المنطقة خضعوا حتى الآن لفحص كورونا.
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