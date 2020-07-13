159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلنت ألمانيا ،اليوم الإثنين، تسجيل159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبحسب بيانات المعهد، "تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198963، كما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 9063 وفاة".
وتم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في مقاطعة بافاريا (49273)، شمال الراين -وستفاليا (44974)، وبادن - فورتمبيرغ (36041)، وتم اكتشاف 8638 إصابة في برلين، في حين تم تسجيل أقل الإصابات في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الفدرالية (804).
وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.
تطوع نحو 4 آلاف شخص للخضوع لتجارب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المستشفى الجامعي في بلدة توبينجن الألمانية.
وقال مدير الدراسة بيتر كريمسنر: "نحن في وضع نعتبر فيه في رفاهية حقيقية، على عكس التجارب السريرية المعتادة.. عادة ما نواجه صعوبة في الوصول إلى العدد الكافي من الأشخاص ليكونوا موضع اختبار".
وقد بدأت دراسة سريرية في العيادة الجامعية في منتصف شهر يونيو لاختبار تحمل
اللقاح الذي طورته شركة "كيور فاك" للأدوية الحيوية ببلدة توبينجن.
ومنذ ذلك الحين، تناول حوالي 50 شخصا العقار، ووفقا لكريمسنر، لم تحدث أي آثار جانبية مفاجئة حتى الآن، وأن كل شيء يسير على ما يرام، مضيفا أن الدراسة لم تكشف عن أي نتائج مثيرة للقلق.
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