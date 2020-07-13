تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت الصين، اليوم الاثنين، 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قادمين من خارج البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مع وجود 117 شخصا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الصين منذ بدء تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، 83602 إصابة بالفيروس، وتعافى

78648 شخصا، وتوفي 4634 آخرين حتى الآن.

أعلن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال تقرير له أن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة، وكشف عن 29 بؤرة مرتبطة بالعدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح التقرير أن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في

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مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي

ولياونينج وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا.

ولفت إلى أنه يوجد إجماليا 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر.

وأضاف التقرير أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

ولم تسجل بكين حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.