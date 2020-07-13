29 ألف إصابة جديدة بكرورنا في الهند

سجلت الهند اليوم الاثنين 28,7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 28,6 ألف يوم الأحد و27,1 ألف السبت، لترتفع الحصيلة إلى 878254 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها أن إجمالي الوفيات بسببعدوى فيروس كورونا بلغ 23174 بعد تسجيل 500 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، بينما تماثل 18850 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصبح مجموع المتعافين 553470.
وتحتل الهند المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات،مع أن الحكومة تشير إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد تعتبر من أدنى مثيلاتها في العالم.
وحسب معطيات الحكومة، فإن نسبة الإصابات تبلغ 538 حالة لكل مليون شخص، فيما لا تتجاوز نسبة الوفيات 15 حالة لمليون شخص، مع وجود دول تفوق الهند بـ16-17 مرة من حيث نسبة الإصابات، وحتى بـ40 مرة من حيث نسبة الوفيات.
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