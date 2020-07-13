اخبار العالم

29 ألف إصابة جديدة بكرورنا في الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجلت الهند اليوم الاثنين 28,7 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 28,6 ألف يوم الأحد و27,1 ألف السبت، لترتفع الحصيلة إلى 878254 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها أن إجمالي الوفيات بسبب

عدوى فيروس كورونا بلغ 23174 بعد تسجيل 500 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، بينما تماثل 18850 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصبح مجموع المتعافين 553470.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات،

مع أن الحكومة تشير إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد تعتبر من أدنى مثيلاتها في العالم.

وحسب معطيات الحكومة، فإن نسبة الإصابات تبلغ 538 حالة لكل مليون شخص، فيما لا تتجاوز نسبة الوفيات 15 حالة لمليون شخص، مع وجود دول تفوق الهند بـ16-17 مرة من حيث نسبة الإصابات، وحتى بـ40 مرة من حيث نسبة الوفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 29 ألف إصابة جديدة بكرورنا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا