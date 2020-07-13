المكسيك تتخطى إيطاليا.. وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بوفيات كورونا

وقالت السلطات الصحية على إن “في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات”. أما إيطاليا فأحصت حتى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة من جراء الوباء.

وسجلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس، و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحية.

وتتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول الأكثر تضررا في العالم من جراء الوباء، بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابات قياسية في العديد من دول العالم ، مع توقعات بارتفاع أرقام الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين .

وتسارع تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف شخص، من أصل 13 مليون مصاب في أنحاء العالم، بشكل حاد منذ بداية يوليو.

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وقد رصدت، السبت، أكبر زيادة يومية على مستوى العالم في عدد الإصابات الجديدة (أكثر من 230 ألفا) مقارنة بالجمعة (أكثر من 225 ألفا) والخميس (حوالى 220 ألفا)، حسب إحصاءات أجرتها وكالة “فرانس برس”، استنادا إلى مصادر رسمية.

ومنذ الأول من يوليو، تم الإعلان رسميا عن نحو 2.5 مليون إصابة جديدة، وهو عدد قياسي منذ ظهور المرض للمرة الاولى في الصين في ديسمبر.

وتضاعف عدد الإصابات المعلن عنها في أنحاء العالم خلال شهر ونصف الشهر.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا من حيث الوفيات، مع 202396 وفاة من أصل 3355128 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة من الوفيات مع 134815 وفاة.