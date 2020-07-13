كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل قفزة أخرى في الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند أعلى قفزة لها على مدار 24 ساعة في حالات الاصابة ب Covid-19 حتى الآن، مع الإعلان عن 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وقالت وزارة الصحة، إن القفزة الأخيرة ترفع إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد إلى 878،254 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

اجمالا، يوجد في الهند حاليًا 301609 حالة نشطة ؛ وتعافى أكثر من 550 ألف شخص منذ أن كانت الاختبارات إيجابية.

وفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، تم إجراء 11.8 مليون اختبار في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

وفي وقت سابق، اعلنت الهند عن 28،637 حالة إصابة بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد – وكان هذا اليوم الرابع على التوالي الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا للعدوى.

سجلت الهند الآن ما لا يقل عن 849553 حالة اصابة بمرض Covid-19، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء البرازيل أو الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، هناك 292،258 حالة نشطة، بينما تعافى 534،620 مريضا، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

كما توفي ما لا يقل عن 22،674 شخص بسبب الفيروس.

وطبقا للمسؤولين، فإن ولاية ماهاراشترا الغربية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا في الهند حيث سجلت 246،660 حالة إصابة و10،116 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

