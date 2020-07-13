كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سوني تبتكر أول قميص مكيف يعمل بالبلوتوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمواجهة حر الصيف، تمكنت شركة "سوني" اليابانية من تطوير قميص يكافح الآثار المزعجة لارتفاع درجة الحرارة، من خلال تزويده بنظام تكييف ذاتي يساعد مرتديه على التحكم في درجة الحرارة التي يريدها، وفقا لما ذكرته شبكة "سبوتنيك نيوز".

ويعمل القميص المكيف من خلال مساعدة نظام التبريد الطبيعي للجسم، في الجو الحار، كما يقوم الجسم عادة بإفراز العرق الذي يتبخر بدوره ليسبب تأثيرا ملطفا أو مبردا.

فقد قام مخترع ياباني يدعى "هيروشي إتشيغايا" باختراع جهاز Reon Pocket الذي يعمل على ظهر مرتديه بمجرد لمسه، فتخرج مروحة صغيرة الهواء الدافئ إلى الخارج بعيدًا عن الجسم.

كما يحتوي القميص في الجانب الخلفي على مروحتين تضخان هواءً منعشا حول الشخص الذي يرتدي القميص، وإلى الخارج من خلال فتحات العنق والأكمام، كما يمكن للرطوبة أن تمر عبر القماش.

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وهذا ليس كل شئ، حيث يمكن التحكم بالحرارة ليس فقط يدويا بل ايضا عبر تطبيقات الهواتف الذكية. فالجهاز نفسه عبارة عن جهاز بلوتوث تقريبًا بحجم محفظة، وينزلق تحت القميص مع جيب مميز في قاعدة العنق. من خلال الاتصال بأحد التطبيقات، يمكن للمستخدمين التحكم في درجة الحرارة عبر الهاتف الذكي.

وقد أعلنت الشركة اليابانية عن المنتج في عام 2019 لتطلقه للبيع في العام الحالي مقابل نحو 16 دولار امريكي.

يذكر أن بطارية الجهاز الصغيرة تعمل لمدة تصل لأربع ساعات يوميا، ويجب الانتظار لساعتين لإعادة شحنها من جديد.

