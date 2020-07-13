كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة 21 بحارا في حريق غامض على متن سفينة أمريكية بولاية كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 21 شخصًا، في انفجار أعقبه حريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت البحرية الأمريكية.

وأصدر سلاح البحرية الأمريكي، بيانًا اليوم الاثنين، قال فيه إن "17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم في مستشفى محلي"، مشيرا إلى أن الإصابات بين بحارة السفينة "بونهوم ريتشارد" الناجمة عن الحريق "طفيفة"، في حين أكد الأدميرال، فيليب سوبيك، للصحفيين، أن حالة البحارة مستقرة.

وكتب أسطول المحيط الهادئ بالبحرية الأمريكية، تغريده عبر حسابه على موقع تويتر، أفادت بأن أفراد الطاقم، لم يكونوا جميعهم على متن السفينة أثناء الانفجار والحريق الناجم عنه، وبأن عدة هيئات مختلفة عملت للسيطرة على الحريق.

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وكان روب بوندورانت، رئيس هيئة الإطفاء الفدرالية بسان دييغو، أوضح أن طواقم الهيئة تعمل على إخماد الحريق على متن السفينة بالتعاون مع طواقم مكافحة الحرائق التابعة للبحرية الأمريكية.

وقالت تقارير إن الحريق بدأ في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية، مع تأكيدها عدم وجود ذخائر على متن السفينة.