كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول بالاتحاد الأوروبي: العلاقات الأوروبية مع تركيا ليست جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن العلاقات الأوروبية مع تركيا ليست جيدة في الوقت الراهن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت تركيا، بذلت جهوداً مضاعفة لترسيخ سيطرتها في منطقة شمال غرب سوريا؛ حيث تتبع لها فصائل مسلحة على الأرض، وأصبحت الليرة التركية تسيطر على التعاملات في المنطقة منذ شهر يونيو الماضي مقصية بذلك الليرة السورية.

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وفي الوقت ذاته سلبت أنقرة ومليشياتها المحلية أراضي المزارعين في بعض المدن الواقعة تحت سيطرتها؛ حيث باتت تحقق منها موارد مالية ضخمة عبر تصدير المنتجات إلى أوروبا.

وحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الوضعية الجديدة تهدد بتقسيم سوريا على أساس نقدي هذه المرة، وذلك بسبب مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز نفوذه في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أنه في الرقعة الجغرافية بين مدينة تل أبيض وحتى عفرين؛ حيث الغالبية الكردية مروراً بالباب ومدن جيرابلس وأعزاز الحدودية، يتقاضى الجنود الأتراك الموجودون هناك، وعناصر الميليشيات المتحالفة معهم إضافة إلى موظفي الإدراة المحلية، رواتبهم بالليرة التركية.