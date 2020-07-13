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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في 3 مديريات بمأرب والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
كثف التحالف غاراته الجوية على مواقع وتجمعات حوثية في عدد من مديريات محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات حوثية في مديريات مجزر، صرواح، والعبدية، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وأضافت أن من بين قتلى القصف الجوي قيادات حوثية ميدانية كبيرة
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