شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في 3 مديريات بمأرب والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 كثف التحالف غاراته الجوية على مواقع وتجمعات حوثية في عدد من مديريات محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات حوثية في مديريات مجزر، صرواح، والعبدية، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأضافت أن من بين قتلى القصف الجوي قيادات حوثية ميدانية كبيرة

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