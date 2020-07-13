شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تتخطى إيطاليا في عدد وفيات كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يوليه 2020 أصبحت المكسيك أمس الأحد البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك إيطاليا، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

Advertisements وقالت السلطات الصحية المكسيكية على تويتر "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكدة (بالفيروس) و35,006 وفيات"، أما إيطاليا فأحصت حتى أمس الأحد إجمالي 34,954 وفاة جراء الوباء.

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