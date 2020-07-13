شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إصابات كورونا في القواعد الأمريكية باليابان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول ياباني كبير اليوم الاثنين إن اليابان والولايات المتحدة تتبادلان معلومات بخصوص إصابات فيروس كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية بعد أن أثار تفشي المرض غضبا في مقاطعة أوكيناوا بأقصى جنوب اليابان.

وأكدت أوكيناوا أن 62 شخصا، بينهم 39 في القاعدة الجوية لمشاة البحرية في فوتينما و22 في معسكر هانسن وواحد في معسكر كينسر، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من السابع من يوليو تموز وحتى أمس الأحد.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اعتيادي "سنتعاون بشكل مناسب في هذا الشأن... تتبادل اليابان والولايات المتحدة المعلومات بخصوص تحركات العسكريين المصابين".