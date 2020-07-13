شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة عالميًا.. المكسيك تتخطى إيطاليا في معدل وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بوباء كورونا في البلاد ارتفعت إلى 35006 أشخاص.
وبذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في المكسيك نظيرتها في إيطاليا، التي كانت في البداية واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم، عندما تفشى الفيروس في أنحاء أوروبا.
وأصبحت المكسيك بذلك صاحبة رابع أكبر حصيلة وفيات مرتبطة بالوباء على مستوى العالم حتى يوم الأحد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.
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