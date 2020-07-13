شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: عقار "ريمديسيفير" يعالج حالات كورونا الخطرة بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية إن واحدا من كل ثلاثة مرضى يعانون من درجة خطيرة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية تحسنت حالاتهم بعدما عولجو بعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز.

وأضافت أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى للعقار أم لعوامل أخرى مثل مناعة المريض وعلاجات أخرى.

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وتصدرت ريمديسيفير المساعي العالمية لعلاج كوفيد-19 بعدما ساعد العقار الذي يُحقن عن طريق الوريد في اختصار فترات التعافي في التجارب السريرية بالولايات المتحدة.

وأضافت دول كثيرة من بينها كوريا الجنوبية العقار إلى قائمة علاجات المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ولم يحصل أي لقاح على تصديق حتى الآن.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت نتائج 27 مريضا عولجوا بريمديسيفير في مستشفيات مختلفة.