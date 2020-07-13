وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ضمن عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة لليوم الثالث وضمن محور قاطع مسؤولية الترشطة الاتحادية تواصل تقدمها نحو تحقيق الأهداف المرسومه لها".
وأوضحت أن "القوات تمكنت من تطهير وتفتيش القرى والمناطق، حيث أسفرت نتائج التفتيش من: ١_العثور على مضافة عدد(2)
٢_العثور على صاروخ نمساوي عدد(7)
٣_العثور على قنابر هاون 120 ملم عدد(5)
٤_العثور على قنابر هاون 82 ملم عدد(2)
٥_العثور على عتاد سلاح (14.5)عدد(300)أطلاقة
٦_ العثور على درع نسيجي عدد(2)
٧_ تم تفتيش وتطهير عدد(17) من القرى والبساتين".
وأوضحت أن "القوات تمكنت من تطهير وتفتيش القرى والمناطق، حيث أسفرت نتائج التفتيش من:
٢_العثور على صاروخ نمساوي عدد(7)
٣_العثور على قنابر هاون 120 ملم عدد(5)
٤_العثور على قنابر هاون 82 ملم عدد(2)
٥_العثور على عتاد سلاح (14.5)عدد(300)أطلاقة
٦_ العثور على درع نسيجي عدد(2)
٧_ تم تفتيش وتطهير عدد(17) من القرى والبساتين".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الاتحادية تعلن نتائج اليوم الثالث من المرحلة الرابعة لعمليات 'أبطال العراق' في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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