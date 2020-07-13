نيويورك تسجل صفر وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ 120 يوماً

أعلنت مدينة نيويورك، عن عدم تسجيلها آخر 24 ساعة أي وفيات جديدة بفيروس كورونا.
وأظهرت بيانات من وزارة الصحة في نيويورك، أنه لم يمت أحد بسبب الفيروس التاجي يوم السبت، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن صفر حالة وفاة جديدة في المدينة منذ 13 آذار، وفقا لتقارير متعددة.
وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في نيويورك 215924 حالة، والوفيات 18670 حالة، وفقا لبيانات المدينة التي تم تحديثها بعد ظهر يوم الأحد.
وتجاوزت حصيلة الوفيات بكورونا في عموم الولايات المتحدة حاجزالـ137600 حالة وفاة، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة 3.4 مليون.
وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في نيويورك 215924 حالة، والوفيات 18670 حالة، وفقا لبيانات المدينة التي تم تحديثها بعد ظهر يوم الأحد.
وتجاوزت حصيلة الوفيات بكورونا في عموم الولايات المتحدة حاجزالـ137600 حالة وفاة، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة 3.4 مليون.
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