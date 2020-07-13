خبير فرنسي يتحدث عن احتمالية تطوير لقاح فعال ضد كورونا في 2021

وتوقع خبير علم الأوبئة والعضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة كوفيد-19، أرنو فونتانيه، لقناة "بي إف إم تي في" أن "يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات"، مضيفاً: "بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيرا إذا حصلنا على (لقاح) فعّال في عام 2021".وتابع أنه "بينما يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئيا، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة"، مؤكداً أنه "يتعين علينا التعايش مع هذا الفايروس، وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام بعادات أكثر جدية".

ومضى فونتانيه، إلى القول: "فلنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف"، مؤكدا أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".