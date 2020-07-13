زادت ثروته 6 مليارات دولار في يوم واحد!

أفادت نشرة بلومبرغ إن ثروة إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دولار يوم الجمعة فقط بعد قفزة بنسبة 10.8 في المئة في سهم الشركة.

وأصبح بالتالي ماسك سابع أغنى شخصية في العالم وفقاً لمؤشر بلومبرغ لثروات المليارديرات، وتجاوز ثروة الملياردير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي. يذكر أن أسهم شركة تسلا كانت قد قفزت بنسبة 500 في المئة خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.

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