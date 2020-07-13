العشرات من الخريجين يتظاهرون وسط كربلاء احتجاجا على عدم تعيينهم

تظاهر العشرات من الخريجين "القدامى" في محافظة كربلاء أمام مديرية التربية وسط المحافظة احتجاجا على عدم تعيينهم. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العسرات ممن سموا نفسهم "الخريجين القدامى" تظاهروا أمام مديرية التربية وسط المحافظة احتجاجا على عدم تعيينهم. واضاف أن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بتعيينهم، مشيرين بها الى انهم يريدون فرص تعيين حسب اختصاصهم كونهم مهمشين منذو سنين.

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