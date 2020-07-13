نجدة بغداد: ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقبض على ١٠٠ متسول

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، والقبض على أشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة و ١٠٠ متسول في مناطق متفرقة من العاصمة.

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