بايدن يتفوق على ترامب بست نقاط في استطلاع للرأي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بين أوساط الناخبين في ولاية تكساس بعد تصاعد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد هناك، وفقاً لاستطلاع رأي جديد.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز وجامعة تكساس في تايلور أظهر اليوم الأحد حصول بايدن على 46 في المئة من الأصوات المسجلة، مقابل 41 في المئة لمصلحة ترامب.

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وقالت الوكالة إن الاستطلاع شمل نحو 1900 شخص من سكان تكساس، وتم في الفترة من 29 يونيو إلى 7 يوليو الجاري، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2ر2 في المئة.

وقد يكون تعامل ترامب مع أزمة كورونا قد أثر في نتائج الاستطلاع، حيث قال 44 في المئة إنهم غير موافقين بشدة على أداء الرئيس، مقابل 22 في المئة عبروا عن موافقتهم بشدة.

وغالباً ما يتحدث الديمقراطيون عن تغير الوضع في تلك الولاية المؤيدة بشدة للجمهوريين في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب التحولات الديموغرافية، ولكن ترامب فاز فيها بسهولة في عام 2016، بنسبة بلغت 52 في المئة من الأصوات مقابل 43 في المئة لهيلاري كلينتون.