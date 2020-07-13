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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 631 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل والإصابات تقترب من مليونين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا أمس الأحد، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونا و864 ألف حالة.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى أمس الأحد وصل إلى 72100 وفاة.
وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
ويقول خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة، وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.
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