تسجيل 162 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين و177 إصابة في فيكتوريا الأسترالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت مسؤولة بالوزارة إن السلطات أضافت حالات تعود إلى يونيو بعد التحقق من أسباب الوفاة.



وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الفلبين وصل إلى 1534 بينما زادت الإصابات بواقع 2124 حالة إلى 56259 في المجمل.

وقالت ماريا روزاريو المسؤولة بالوزارة في مؤتمر صحفي "في إطار عملية توفيق للبيانات جارية حاليا لا يمكن أن نهمل حالات لم تدرج حتى الآن في إحصاء الوفيات الرسمي".

Advertisements

وأوضحت أن أكثر من نصف الوفيات الأخيرة البالغ عددها 162 حالة تعود إلى شهر يونيو، مضيفة أن الوزارة تتوقع الإعلان عن المزيد في ظل استمرار عملية توفيق البيانات.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا اليوم الاثنين تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات إصابة معروفة.

ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الإصابة حاجز 200 إصابة يوميا.