الصحة الفلسطينية: وفاة مواطنة من بيت أولا بكورونا والوفيات ترتفع لـ41

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت مواطنة ستينية من بيت أولا قضاء الخليل صباح اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الوفيات في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى 41 حالة، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن 111 مصابا بفيروس كورونا يرقدون بالمستشفيات بينهم 6 حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة في الخليل، نتيجة الإصابة بكورونا. وتسجيل 349 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و 408 حالات تعاف.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي، محافظة القدس: 105 إصابات، محافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، محافظة الخليل: 166، محافظة طولكرم 6 إصابات، محافظة بيت لحم: 11 إصابة، ومحافظة نابلس: 7 إصابات.