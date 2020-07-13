الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ178 والإصابات 3506

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 3 حالات وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 178، كما تم تسجيل 31 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3506، و1523 حالة تعاف، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.
وذكرت الوزارة في تقريها اليومي أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى السعودية، أفادت بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنين: سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاما)، وعبد الله محمد العجل (79 عاما)، ونبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 50، فيما بقي عدد الإصابات 102.
وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بأن إجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه 5866 شخصا، وأكدت تسجيل 23 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 627، منها 62 حالة نشطة في الحجر المنزلي، و5 حالات تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، وحالتين حرجتين في العناية المركزة بالمستشفى، وتسجيل 47 حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 551 حالة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 7.
كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولايتي ميتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1916، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.
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