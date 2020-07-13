ما سبب تراجع أداء ميسي وغيابه تهديفيا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية، إلى سبب تراجع أداء نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، وغيابه عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة، باستثناء ضربة الجزاء التي أحرزها أمام أتلتيكو مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأمر يعود إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعب وحاجته إلى راحة، قبل استئناف مباريات دوري الأبطال، بسبب خوضه جميع المباريات منذ استئناف النشاط.

وسُئل كيكي سيتين، مدرب برشلونة، عقب مباراة بلد الوليد، السبت، التي فاز بها فريقه 1-0، عما إذا كان ميسي بحاجة إلى الراحة، فأجاب "بالطبع، لقد قلتها من قبل".

وأكد "لم نسجل إلا هدفا واحدا، ولولا ذلك لكنا منحنا كثير من اللاعبين المزيد من الراحة".

وهز ميسي الشباك من ركلتي جزاء من مجموع 3 أهداف أحرزها لبرشلونة منذ استئناف الليغا.