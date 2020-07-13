- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
قصفت مقالات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 13/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.