62 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والأرجنتين تتخطى مئة ألف

الإثنين 13 يوليه 2020

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفا و 479 شخصا.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة إضافية، ما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو أمس الأحد إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص بزيادة 26 عن اليوم السابق.

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وفي الأرجنتين، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا أمس الأحد مئة ألف إصابة في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وكان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية فرض حجرا صحيا صارما في منتصف مارس آذار لوقف انتشار الفيروس، وخفف القيود بشكل طفيف خلال مايو، لكنه أعاد تطبيقها في أواخر يونيو في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845، وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى أمس الأحد وكذلك بيرو التي سجلت 11682.

لكن عدد الإصابات لم يتجاوز الألف إلا في مطلع يونيو، وسجل ثلاثة آلاف يوميا على الأقل خلال الأيام الأربعة الأخيرة.