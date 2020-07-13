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وزيرة التعليم الأمريكية تريد إعادة فتح المدارس بدون خطة آمنة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يوليه 2020

واصلت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، يوم الأحد، حملة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح المدارس في الخريف لكن دون تقديم أي خطة لتنفيذ هذا الأمر بشكل آمن.

 

وقالت ديفوس لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "نعلم أن الأطفال يصابون بالفيروس بمعدل أقل بكثير من أي فئة أخرى من السكان.. ليس هناك في البيانات ما يرجح أن عودة الأطفال للمدرسة خطر عليهم".

 

ولم تقدم أي تفاصيل عن كيفية نصح أو مساعدة الوزارة للإدارات التعليمية والولايات عند إعادة الفتح في ظل معاودة ارتفاع حالات فيروس بأنحاء البلاد.

 

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كما قللت ديفوس من خطر نقل الأطفال للفيروس إلى آبائهم وأجدادهم بالمنزل أو من يقومون بأعمال الخدمة المنزلية.

 

وقوبلت تصريحات وزيرة التعليم بانتقاد فوري من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي قالت إن نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح المدارس خطير.

 

وصرحت بيلوسي لشبكة "سي إن إن": "ما سمعناه من الوزيرة بعيد عن المسؤولية وتقصير في أداء الواجب".

 

وأضافت أن "العودة للمدرسة تمثل أكبر خطر لانتشار فيروس كورونا، إذا كانت هناك إرشادات للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فعليهم اتباعها".

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