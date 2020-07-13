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حريق في منشأة للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 يوليه 2020

قلت وكالة الأنباء الإيرانية يوم أمس الأحد، عن مسؤول محلي قوله "إن حريقا اندلع بمنشأة تابعة لشركة "شهيد توندجويان للمواد البتروكيماوية" جنوب غرب إيران لكن تم إخماده سريعا".

 

ووفقا للوكالة، قال محسن بيرانواند حاكم مدينة ماهشهر، إن الحريق اندلع بسبب تسرب نفطي لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مالية.

 

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ووصف بيرانواند الحريق بأنه محدود وقال إنه تم إخماده في أقل من عشر دقائق.

 

وشهدت إيران منذ أواخر يونيو عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

 

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن إدارة الإطفاء في طهران قولها السبت، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية في العاصمة مما تسبب في إصابة شخص.

 

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