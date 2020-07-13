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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تحركات للمليشيا في حرف سفيان بعمران والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 13/تموز/2020، تحركات حوثية في محافظة عمران شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرف سفيان شمالي المحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي
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