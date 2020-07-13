فازت بـ700 ألف دولار باليانصيب.. والأرقام جاءتها في الحلم!

وكشفت المرأة التي فازت بمبلغ 700 ألف دولار أميركي، عن مفاجأة، بتأكيدها أن الرقم الفائز جاءها في المنام قبل 15 سنة.

وأوضحت أنها ظلت تحلم بالفوز بهذه الجائزة طوال تلك المدة، مما دفعها للاستمرار بشراء البطاقات، وفقا لموقع جائزة اليانصيب في ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.



وظلت المرأة تعبئ بطاقات اشتراك في جائزة اليناصيب طوال هذه السنوات بنفس الرقم، إلى أن فازت أخيرا بالجائزة، في يوليو الجاري.

وكان الرقم الفائز الذي حلمت به المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، هو: 45، 8، 42، 41، 1، 15.

وقالت تعليقا على فوزها: "ربحت القليل من المال على مر السنين، لكن الذي حدث اليوم أمر مذهل".

وعن خططها بعد الفوز، قال المرأة إنها ستساعد عائلتها بالمبلغ، وستترك وظيفتها لتتقاعد مبكرا.

