الرافدين: إطلاق رواتب المتعينين الجدد على ملاك بعض مديريات تربية بغداد

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب المتعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

وأضاف، أن "الصرف جاء بعد وصول التمويل والتخصيص المالي والإشعار الخاص بهم الى المصرف الذي قام بدوره برفع رواتبهم الكترونياً"، متابعاً : "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه".

