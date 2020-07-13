الإعلام الأمني: ضبط وكر للإرهابيين في خانقين بداخله 10 كغم من مادة C4

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ضبط وكر للإرهابيين في خانقين بداخله 10 كغم من مادة C4 ، وعدد من العبوات والأحزمة الناسفة.
وقالت الخلية، إن "قوة من لواء مغاوير عمليات ديالى تضبط وكراً للإرهابيين في منطقة زور نهر الوند في خانقين بداخله ٤ احزمة ناسفة وعدد من العبوات الناسفة ومساطر تفجير وأكثر من ١٠٠ كغم من مادة C4 ".
وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".
وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".
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