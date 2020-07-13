كورونا: الولايات المتحدة تسجل قرابة 60 ألف إصابة جديدة و442 وفاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الولايات المتّحدة أمس، الأحد، 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا، أنّ إجماليّ عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

وسجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا أول من أمس، السبت، بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.

ووضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قناعاً للمرة الأولى في مكان عام خلال زيارته مركزاً طبياً، من اجل ان يكون مثالا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الابيض "أعتقد أنّ وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يومًا أبدًا ضدّ الأقنعة، لكنّني أعتقد بأنّ لها مكانًا وزمانًا مناسبين".

Advertisements

وذكرت تقارير إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ مساعدي ترامب توسّلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات، وتخلّف الرئيس عن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي هذه الأثناء، أصبحت المكسيك،، أمس، البلد الرّابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ، متجاوزةً بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وقالت السلطات الصحّية المكسيكيّة على تويتر إنّ "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات". أمّا إيطاليا فأحصت حتّى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة جرّاء الوباء.

وسجّلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحّية.