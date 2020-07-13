مرتكب "مذبحة كرايستشيرش" بدون محاميه في جلسة النطق بالحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن، الإثنين، أن المتهم المسؤول عن هجومين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 "مذبحة كرايستشيرش" سيمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم التي من المقرر أن تعقد في أغسطس/آب المقبل.



وحرر القاضي كاميرون ماندر محضرا ينص على أن محاميا الرجل، شاني تايت وجوناثان هدسون، قد تم منحهما إذنًا بالانسحاب من القضية.

وقال ماندر إن المتهم "أعرب عن رغبته في ممارسة حقه في تمثيل نفسه"، مضيفا أن جلسة النطق بالحكم ستعقد كما هو مقرر في 24 أغسطس المقبل.

ومنح ماندر إذن الانسحاب من القضية للمحاميين بعد أن اقتنع بأن المتهم فهم حقوقه في التمثيل القانوني.

وأقر الرجل الأسترالي في مارس،أذار الماضي بأنه مذنب في 51 تهمة بالقتل، و 40 محاولة قتل، واتهام بارتكاب هجوم إرهابي.

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وأعلنت نيوزيلندا، مؤخرا، أن الحكومة ستخفف قيودها على الحدود للسماح لبعض ضحايا هجمات المسجدين بحضور الحكم على المتهم.

وفي 15 مارس/آذار 2019، شهد مسجدا النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.

وسيصدر الحكم ضده في أغسطس/آب المقبل ويعتزم الكثير من أهالي الضحايا حضور المحاكمة.

يذكر أن الحدود النيوزيلندية مغلقة حاليًا للزائرين من الخارج باستثناء أولئك الذين حصلوا على إعفاء خاص، والذين يجب أن يقضوا 14 يومًا في العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.