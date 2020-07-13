شكرا لقرائتكم خبر عن 62 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
إجمالي الاصابات في البلاد إلى 13 الفا و 479 شخصا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية، ما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند
289 حالة.
ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة
حتى تتوافر لقاحات لكوفيد.19-
كانت هذه تفاصيل خبر 62 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.