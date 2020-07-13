شكرا لقرائتكم خبر عن 62 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع

إجمالي الاصابات في البلاد إلى 13 الفا و 479 شخصا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية، ما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند

289 حالة.

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ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة

حتى تتوافر لقاحات لكوفيد.19-