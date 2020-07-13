شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوريا» 177 اصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و 151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات اصابة معروفة.
ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الاصابة حاجز 200 اصابة يوميا.
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