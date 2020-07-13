مقتل جندي تركي شمال العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات شمال العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن جنديًا قُتل شمالي العراق بعد نقله إلى المستشفى، من جراء إصابته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق.

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