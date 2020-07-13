شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى 100 ألف إصابة ... كورونا الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت الأرجنتين مئة ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد في ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحي صارم في العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.

وكان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية فرض حجرا صحيا صارما في منتصف مارس آذار لوقف انتشار الفيروس، وخفف القيود بشكل طفيف خلال مايو أيار لكنه أعاد تطبيقها في أواخر يونيو حزيران في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845 وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد وكذلك بيرو التي سجلت 11682.

لكن عدد الإصابات لم يتجاوز الألف إلا في مطلع يونيو حزيران وسجل ثلاثة آلاف يوميا على الأقل خلال الأيام الأربعة الأخيرة.