شكرا لقرائتكم خبر عن تخطى 100 ألف إصابة ... كورونا الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 2657 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 100166 حالة.
وكان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية فرض حجرا صحيا صارما في منتصف مارس آذار لوقف انتشار الفيروس، وخفف القيود بشكل طفيف خلال مايو أيار لكنه أعاد تطبيقها في أواخر يونيو حزيران في العاصمة والمناطق المحيطة بها نتيجة ارتفاع عدد الإصابات.
وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين 1845 وذلك في فارق كبير عن البرازيل التي شهدت أكثر من 71 ألف وفاة حتى يوم الأحد وكذلك بيرو التي سجلت 11682.
لكن عدد الإصابات لم يتجاوز الألف إلا في مطلع يونيو حزيران وسجل ثلاثة آلاف يوميا على الأقل خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخطى 100 ألف إصابة ... كورونا الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.