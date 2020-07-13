شكرا لقرائتكم أنباء عن انفجار ضخم في مدينة مشهد الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سماع دوي انفجارات ضخمة صباح الاثنين في مدينة مشهد الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام محلية إيرانية قالت إن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.

يأتي ذلك، في وقت شهدت البلاد عدة انفجارات متتالية حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع المنصرم، ما أثار بلبلة سياسية، وتضاربا في التصريحات الرسمية أيضا.

فقبل أيام أعلن مسؤولون أن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية لتخصيب الوقود، وهي واحدة من عدة مرافق إيرانية، تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

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ونشرت صور أقمار صناعية من "مصنع إنتاج أجهزة الطرد المركزي" في نطنز، قبل وبعد انفجار الخميس الماضي أظهرت حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى.

في حين أعلنت السلطات الرسمية أنها تحقق في الأسباب، دون الوصول إلى نتائج حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت سابق، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غربي العاصمة.

فيما أشارت معلومات أخرى، إلى أن الانفجارات استهدفت معسكرًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.