مفتش شرطة تحت التدابير الحراسة النظرية بعد وفاة سيدة بمنزله

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس السبت، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة مشكوك فيها لسيدة تبلغ من العمر 32 سنة، والتي كانت توجد قبل وفاتها برفقة مفتش شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة تازة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد باشرت، زوال أمس السبت، إجراءات معاينة جثة الهالكة التي توفيت بالمستشفى المحلي بمدينة تازة الذي نقلت إليه انطلاقا من منزل موظف الشرطة الكائن بنفس المدينة، وذلك في ظروف مشكوك فيها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتحديد مستوى تورطه في هذه القضية، وذلك بالموازاة مع إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي من طرف لجنة ثلاثية، للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.