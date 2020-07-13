الدارالبيضاء.. تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة يشكون “التسيب” و”عدم الشعور بالأمن”!

“يشتكي تجار سوق الخضر والفواكه بالجملة في منطقة “مولاي الرشيد”، في مدينة الدارالبيضاء من مظاهر الفوضى، والتسيب وغياب الشعور بالأمن”، بحسب ما صرح به عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الخضر للفواكه بالجملة لـ”اليوم24”.

وأضاف المتحدث نفسه أن تجار السوق المذكور يعانون مظاهر الفوضى بسبب غياب إدارة السوق، وذلك قبل أسابيع؛ وعدم تعيين خليفة للمدير الذي يعاني وعكة صحية، تستوجب خضوعه إلى العلاج.

وعلى إثر ذلك، راسلت جمعية سوق الخضر، والفواكه بالجملة، في الدارالبيضاء، عامل عمالة مقاطعات منطقة مولاي رشيد، ووالي جهة الدارالبيضاء – سطات بشأن هذا الموضوع.

إلى ذلك، لفت عبد الرزاق الشابي الانتباه إلى أن تجار السوق يتعرضون إلى مضايقات من طرف أشخاص ذوي سوابق عدلية، ما يهدد سلامتهم، بالإضافة إلى معاناتهم من ازدحام، وفوضى لا تطاق من طرف أشخاص غرباء عن السوق.

وحمل المتحدث نفسه المسؤولية لمجلس جماعة الدار البيضاء الكبرى، متسائلا: “لا نجد مع من نتحدث؟، مستطردا أن الإدارة يتم تعيينها عبر تدبير مفوض، تشرف عليه الدارالبيضاء للتنمية، مشددا على أن السوق المذكور من دون إدارة لأزيد من 20 يوما.