تفاصيل ولادة مفاجئة داخل قطار.. مولدة كانت على متن الرحلة ساعدت الأم على الإنجاب

في تفاصيل حادثة الولادة المفاجئة على متن قطار أطلس رقم 103، اليوم الأحد، ما بين مدينة القنيطرة وسيدي يحيى؛ وبعد أن فاجأ المخاض سيدة وضعت مولودتها على متن القطار. علم ” اليوم24″، أن السيدة المذكورة، كانت قادمة من مدينة المحمدية، حيث شاءت الأقدار أن تكون على متن رحلتها إيمان درابيش التي تعمل مولدة بمركز صحي ببولمان.

وأضافت مصادر “اليوم24″، أن القابلة إيمان ساعدت الأم على إنجاب مولدوتها من دون أي أدوات طبية تذكر.

وذكرت ذات المصادر، أن إحدى المسافرات أعطت القابلة، قفزات بلاستيكية خفيفة، وأخرى أعطتها مقص جرى تعقيمهما جيدا، وذلك من أجل قطع حبل السرة، لفصل الأم عن مولودتها.

إلى ذلك، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه صحة الام ورضيعتها جيدة، وبمجرد الوصول إلى محطة سيدي سليمان تم نقل الأم والرضيعة حديثة الولادة على الفور إلى المركز الاستشفائي بالمدينة، بعد تنسيق بين مسؤولي الصحة بالمدينة والمكتب السككي.