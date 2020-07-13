شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح 631 في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا أمس الأحد، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونا و864 ألف حالة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى أمس وصل إلى 72100 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.