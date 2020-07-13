شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف يحتجون على القانون الأمني في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وسيختار التصويت غير الرسمي أقوى المرشحين المؤيدين للديمقراطية لخوض انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر، عندما سيحاولون الاستفادة من موجة مشاعر مناهضة للصين أثارها القانون لانتزاع السيطرة على السلطة لأول مرة من منافسين مؤيدين لبكين. وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة من جانب المراقبين الذين يقولون إن الإقبال سيمثل اختبارًا لمعارضة أوسع لقانون يرى منتقدون أنه سيقوّض الحريات التي تحظى بها المدينة. وفي تحدٍّ لتحذيرات مسؤول كبير في هونج كونج من أن التصويت قد يخالف قانون الأمن القومي، توافد الشبان والكبار على أكثر من 250 مركز اقتراع يديرها آلاف المتطوعين.
وقال منظمون إن 500 ألف شخص صوّتوا حتى وقت متأخر من بعد ظهر الأحد في المدينة التي يقطنها 7.5 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نسبة الإقبال، صباح اليوم الإثنين، بعد يومين كاملين من التصويت.
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