شكرا لقرائتكم خبر عن بهلوي يحث الشعب الإيراني على إسقاط نظام الملالي والان نبدء بالتفاصيل
وجاء كلام بهلوي على خلفية الاتفاقية الإيرانية الصينية التي وقعها النظام، وقال: «لقد وقع النظام الحاكم لبلدنا معاهدة مخجلة تستمر 25 سنة مع الصين، وسمح لها بنهب مواردنا الطبيعية مقابل إرسال جنودها إلى أرضنا».
وتابع: «إن استبدال الصناعات الإيرانية بالصناعة الصينية والتوقيع على هذه المعاهدة المشينة هي إجراءات تدل على السياسات السرية للحكام المتغطرسين لهذا النظام غير الإيراني والمعادي لإيران الذي يحرمكم أنتم الشعب من حقوقكم الطبيعية».
وأضاف: يعتبر هذا العقد الذي تفاوضت عليه إيران بدعم وموافقة مباشرة من زعيمها جريمة لا يمكن التسامح معها ضد المصالح الوطنية الإيرانية.
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